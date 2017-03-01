بنس: ترمب يصدر أمرا جديدا بتقييد السفر قريبا

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب ، اليوم الأربعاء، إن ترمب يعتزم الانتهاء من أمر جديد يتعلق بتقييد السفر إلى #الولايات_المتحدة في الأيام القادمة، وذلك بعد أن أوقفت محاكم اتحادية العمل بقرار #حظر_السفر الذي أصدرته الإدارة في وقت سابق.

كان مصدر بالبيت الأبيض قال في وقت سابق إن الأمر الجديد سيعلن على الأرجح اليوم الأربعاء.

وقدمت أكثر من 20 دعوى قضائية أمام محاكم أميركية ضد حظر السفر الصادر في 27 يناير/ كانون الثاني والذي يحظر مؤقتا دخول مواطني سبع دول هي #إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى وقف البرنامج الأميركي الخاص باستقبال اللاجئين.

وعلقت محكمة الاستئناف الأميركية الدائرة التاسعة قرار الحظر خلال حكم أصدرته في القضية التي رفعتها ولاية #واشنطن. وقالت إدارة ترمب في أعقاب ذلك إنها ستصدر أمرا جديدا.

وقال نائب الرئيس الأميركي لمحطة (سي.بي.أس) "إنهم يضعون اللمسات الأخيرة على ذلك الأمر التنفيذي. سيعلن عنه في الأيام القليلة القادمة".

وأثار الأمر الأصلي حالة من الفوضى في المطارات. ولم يتمكن أشخاص ومنهم حاملو البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأميركية من دخول الولايات المتحدة بصفة مؤقتة، فيما حاولت الوكالات الاتحادية تفسير التوجيهات الجديدة.

وتقول الإدارة الأميركية إن الأمر الجديد سيستثني على الأرجح أصحاب الإقامة الدائمة القانونية، مما يجعل من الصعب على المعارضين الطعن على الحظر.