مرشح ترمب لقيادة المخابرات يتعهد بتحقيق حول روسيا

تعهد مرشح الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب لمنصب مدير المخابرات القومية، الثلاثاء، بدعم تحقيق شامل بشأن أي محاولات روسية للتأثير على انتخابات الرئاسة في 2016.

وقال #دان_كوتس السناتور الجمهوري السابق خلال جلسة تأكيد ترشيحه: "أعتقد أن هذا أمر ينبغي التحقيق فيه والتعامل معه".

ووعد كوتس (73 عاما)، والذي كان عضوا في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ أيضا، بأن اللجنة سوف تطلع بشكل كامل على كل الوثائق والمواد الأخرى الضرورية من أجل التحقيق.

وندد ترمب بوكالات المخابرات بسبب تقييمها بأن روسيا سعت للتأثير على الانتخابات لصالحه.

كما أشاد ترمب مرارا بالرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين الأمر الذي أثار قلق البعض في واشنطن من أنه لا يتخذ موقفا مشددا بما يكفي من موسكو.

وتناول كوتس هذه المخاوف في بيانه الافتتاحي أمام لجنة المخابرات حيث أدرج أنشطة روسية وصينية وكورية شمالية ضمن التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد.