هذا ما فعله أوباما عقب خروجه من البيت الأبيض

أبرم الرئيس الأميركي السابق #باراك_أوباما ، وزوجته ميشال عقداً بقيمة يرجح أن تكون قياسية، مع دار "بينغوين راندوم هاوس" للنشر لإصدار #كتاب لكل منهما.

وذكرت صحيفة "فيننشال تايمز" أن #دار_النشر التي لم تكشف عن قيمة العقد، وافقت على دفع أكثر من 60 مليون دولار لضمان حقوق الكتابين.

وامتنعت ناطقة باسم الدار عن التعليق على قيمة العقد التي في حال تأكدت ستجعل منه من الأغلى في العالم.

وكان مؤلف الروايات البوليسية جيمس باترسون وقع العام 2009 عقدا قدرت وسائل إعلام عدة قيمته بـ150 مليون دولار لكنه كان يشمل 17 عملاً.

وكان سلف باراك أوباما في #البيت_الأبيض #جورج_بوش الابن حصل على 10 ملايين دولار عن كتاب مذكراته على ما تفيد وسائل إعلام أميركية عدة.

وقبله نال الرئيس السابق #بيل_كلينتون 15 مليون دولار عن سيرته الذاتية "مي لايف".

وسبق لأوباما أن أصدر كتابي مذكرات. وقد بيعت أكثر من 3 ملايين نسخة منهما في الولايات المتحدة فقط.

وكان أوباما نال جائزتي #غرامي التي تمنحها الأوساط الموسيقية الأميركية عن النسخ المسجلة لكتابيه الأولين هذين بصوته في 2005 و2007.

وقد صدر الكتابان عن دار "كراون" لمجموعة "بينغوين راندوم بابليشينغ". كذلك أصدر أوباما كتاباً موجهاً للأطفال.

وقال المدير العام للمجموعة ماركوس دول في بيان "يسعدنا جدا أن نواصل تعاوننا مع الرئيس والسيدة أوباما".

وأصدرت ميشال أوباما من جهتها كتاب "أميريكن غرون" حول البستنة والأغذية العام 2012.