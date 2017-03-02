الكونغرس يحقق في تواطؤ مزعوم بين حملة ترمب وروسيا

كشف أكبر عضو ديمقراطي بلجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، أن اللجنة ستحقق في مزاعم تواطؤ بين حملة الرئيس #دونالد_ترمب في انتخابات الرئاسة و #روسيا .

وقال النائب الديمقراطي #آدم_شيف لقناة "ام اس ان بي سي": "توصلنا إلى اتفاق مكتوب بين الأقلية والأغلبية في لجنة المخابرات بالمجلس على أننا سنحقق في مزاعم تواطؤ روسي مع #حملة_ترمب ".

وخلص محللو مخابرات أميركيون إلى أن روسيا حاولت مساعدة #ترمب على الوصول للبيت الأبيض بالنيل من المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة #هيلاري_كلينتون وحزبها من خلال هجمات إلكترونية. وطرد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما دبلوماسيين روسا في ديسمبر/كانون الأول ردا على ذلك.

ونفى ترمب وجود صلات بين أي من مساعديه و #موسكو قبل انتخابات الرئاسة العام الماضي، ووصف الجدل بأنه "حيلة دبرتها مؤسسة إخبارية معادية"، كما نفت موسكو الاتهامات.

وأكد #ديفين_نونيس ، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المخابرات بالمجلس، وهو من الحزب الجمهوري، يوم الاثنين، أن مسؤولي #المخابرات_الأميركية لم يقدموا للجنة بعد أدلة على اتصالات بين موظفي حملة ترمب الانتخابية و #المخابرات_الروسية . وكان نونيس أحد أفراد الفريق الانتقالي لترمب.

وأوضحت اللجنة التي تتحرى الاتصالات بين حملة ترمب وروسيا في بيان أن نونيس وشيف اتفقا على وثيقة سرية من ست صفحات تحدد إطار التحقيق الذي سيقومان به.

وكان نونيس قال لقناة "فوكس نيوز" الأربعاء، إن اللجنة ستتلقى إفادة من مسؤولي المخابرات اليوم الخميس.