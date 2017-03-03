ترمب يؤكد ثقته "التامة" في وزير العدل

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، ثقته "التامة" في وزير العدل جيف سيشنز المتهم بالكذب بشأن اتصالات مع #السفير الروسي في واشنطن.

وسأل صحافيون ترمب خلال زيارته حاملة #الطائرات جيرالد فورد المتمركزة في نيوبورت بولاية #فرجينيا "هل لديك ثقة في وزير العدل؟" فأجاب "مطلق الثقة"، مؤكدا أنه "ليس على علم" باتصالات بين الوزير والدبلوماسي الروسي.

وأضاف ترمب أنه "لا يعتقد" أن سيشنز عليه النأي بنفسه من التحقيقات الجارية في الاتهامات بتدخل روسيا، مؤكدا أن وزيره رد على أسئلة الشيوخ أثناء جلسة تثبيته بصدق "على الأرجح".

وأكد سيشنز أثناء شهادته تحت القسم خلال جلسة تثبيته أمام مجلس #الشيوخ في كانون الثاني/يناير أنه لم يجر "أي اتصال مع #الروس" حول الحملة الانتخابية.

وقد أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء أنه التقى السفير الروسي في #واشنطن مرتين العام الماضي بينما كان عضوا في مجلس الشيوخ ومستشارا أعلى للسياسة الخارجية لحملة ترمب.

صباح الخميس كرر سيشنز نفي تلك المعلومات مصرحا لقناة "ان بي سي": "لم ألتق أي مسؤول روسي لبحث "أي من شؤون الحملة"، مؤكدا أنه "سينأى بنفسه عند الحاجة".

غير أن البيت الأبيض أكد لقاءات سيشنز، مشددا على أنه لم يرتكب أي خطأ. وأعلن مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته أن "سيشنز التقى السفير بصفته عضوا في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، وهو أمر ينسجم تماما مع شهادته"، معتبرا هذه المعلومات "هجوما جديدا من قبل الديمقراطيين على إدارة ترمب".