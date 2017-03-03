هل يعاقب ترمب نائبه كما وعد بمعاقبة كلينتون؟

قالت صحيفة "إنديانابوليس ستار" إن مايك بنس نائب #الرئيس_الأميركي دونالد #ترمب استخدم بريداً إلكترونياً خاصاً لمناقشة أمور عامة عندما كان حاكماً لولاية #إنديانا ومن بينها قضايا حساسة ومسائل تتعلق بالأمن الداخلي.

وأضافت أن هذا الحساب البريدي تعرض للاختراق الصيف الماضي.

وذكرت الصحيفة، أمس الخميس، أن رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها توضح أن #بنس تواصل عبر حسابه الشخصي على موقع "إيه.او.ال" مع كبار مستشاريه في قضايا تتراوح من البوابات الأمنية على مقر إقامة الحاكم إلى رد فعل الولاية على #الهجمات_الإرهابية حول العالم.

لكن التقرير أشار إلى أن قانون إنديانا لا يمنع المسؤولين من استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة.

وقال مكتب بنس في بيان إنه كلف استشارياً بمراجعة كل اتصالاته عندما كان حاكماً لإنديانا لضمان أن رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالولاية تنقل وتوضع في أرشيف إنديانا كما ينبغي.

وكانت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 هيلاري #كلينتون قد استخدمت خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني في منزلها بنيويورك، للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.

وسلمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.

وألقت قضية رسائل البريد الإلكتروني بظلالها على خسارة كلينتون لصالح خصمها الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر والذي أصبح رئيساً للولايات المتحدة.

وكان ترمب قد ردّد مراراً خلال حملته الانتخابية أنه إذا انتخب فسيحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات قال إنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات في استخدام كلينتون للبريد الإلكتروني.