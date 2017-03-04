إدارة ترمب تبحث فصل النساء عن الأطفال على حدود المكسيك

كشف ثلاثة مسؤولين في #الإدارة_الأميركية أن وزارة الأمن الداخلي تبحث مقترحا بأن تقوم السلطات الأميركية بفصل النساء والأطفال الذين يعبرون #الحدود_المكسيكية معا بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المسؤولون الذين علموا عن المقترح، إن أحد الأسباب لطرح مثل هذا المقترح هو ردع الأمهات عن #الهجرة للولايات المتحدة مع أطفالهن.

وسيسمح هذا التغيير أن تحتجز الحكومة الآباء والأمهات أثناء اعتراضهم على الترحيل أو انتظار جلسات للنظر في حق #اللجوء. وسيوضع الأطفال تحت حماية إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في "أقل ظروف تقيدية ممكنة" لحين نقلهم لرعاية قريب لهم في #الولايات_المتحدة أو وصي تكفله الدولة.

وفي الوقت الراهن يطلق سراح الأسر التي تعترض على الترحيل أو تقدمت بطلبات لجوء بسرعة من الاحتجاز ويسمح لها بالبقاء في الولايات المتحدة لحين نظر قضاياها والبت فيها. ويحظر حكم صادر عن محكمة نقض اتحادية احتجاز الأطفال لفترة طويلة.