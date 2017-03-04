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إدارة ترمب تبحث فصل النساء عن الأطفال على حدود المكسيك

المصدر: واشنطن - رويترز
عناصر حرس الحدود الأميركية عند مركز عبور على حدود المكسيك يسمحون لبعض المهاجرين بلقاء عائلاتهم التي بقيت في المكسيك وبلط بمناسبة اليوم العالمي للطفل في 16 نوفمبر 2016
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كشف ثلاثة مسؤولين في #الإدارة_الأميركية أن وزارة الأمن الداخلي تبحث مقترحا بأن تقوم السلطات الأميركية بفصل النساء والأطفال الذين يعبرون #الحدود_المكسيكية معا بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المسؤولون الذين علموا عن المقترح، إن أحد الأسباب لطرح مثل هذا المقترح هو ردع الأمهات عن #الهجرة للولايات المتحدة مع أطفالهن.

عناصر حرس الحدود الأميركية عند مركز عبور على الحدود المكسيكية يسمحون لبعض المهاجرين بلقاء عائلاتهم التي بقيت في المكسيك لليوم العالمي للطفل في 16 نوفمبر 2016 عناصر حرس الحدود الأميركية عند مركز عبور على الحدود المكسيكية يسمحون لبعض المهاجرين بلقاء عائلاتهم التي بقيت في المكسيك لليوم العالمي للطفل في 16 نوفمبر 2016

وسيسمح هذا التغيير أن تحتجز الحكومة الآباء والأمهات أثناء اعتراضهم على الترحيل أو انتظار جلسات للنظر في حق #اللجوء. وسيوضع الأطفال تحت حماية إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في "أقل ظروف تقيدية ممكنة" لحين نقلهم لرعاية قريب لهم في #الولايات_المتحدة أو وصي تكفله الدولة.

وفي الوقت الراهن يطلق سراح الأسر التي تعترض على الترحيل أو تقدمت بطلبات لجوء بسرعة من الاحتجاز ويسمح لها بالبقاء في الولايات المتحدة لحين نظر قضاياها والبت فيها. ويحظر حكم صادر عن محكمة نقض اتحادية احتجاز الأطفال لفترة طويلة.

عناصر حرس الحدود الأميركية عند مركز عبور على الحدود المكسيكية يسمحون لبعض المهاجرين بلقاء عائلاتهم التي بقيت في المكسيك لليوم العالمي للطفل في 16 نوفمبر 2016 عناصر حرس الحدود الأميركية عند مركز عبور على الحدود المكسيكية يسمحون لبعض المهاجرين بلقاء عائلاتهم التي بقيت في المكسيك لليوم العالمي للطفل في 16 نوفمبر 2016

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