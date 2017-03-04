ما هو الخبر الذي "صعق" هيلاري كلينتون؟

من الواضح أن #السخرية لن تنتهي في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة #تويتر، بعد أن انتشرت صورة لـ #هيلاري_كلينتون، الجمعة، وهي تقرأ في صحيفة بجوارها على الطائرة عن خبر يتعلق باستخدام نائب الرئيس الأميركي، #مايك_بنس، لبريده الإلكتروني الخاص في مسائل العمل الحكومي.

وبدا وجهها متجمداً، مع المانشيت الذي لا بد أنه قد ذكرها بقضيتها الشخصية باستخدام #البريد_الإلكتروني الخاص بها أثناء توليها منصب وزيرة #الخارجية_الأميركية، الذي ربما كان واحداً من الأسباب التي ساهمت في إبعادها عن #رئاسة #الولايات_المتحدة وفوز #ترمب.

وكانت كلينتون في طريقها إلى منطقة #بوسطن بعد أن زارت كلية وليسلي عندما قرأت الخبر الذي يتهم بنس باستخدام البريد الشخصي أثناء عمله في منصب حاكم ولاية #إنديانا الذي استقال منه ليكون نائباً للرئيس الأميركي.

ودافع بنس عن نفسه في مقابلة مع صحيفة "يو أس آي تودي"، قائلاً إنه لا مقارنة لموضوعه مع قضية كلينتون وتدميرها للرسائل عندما طلب #الكونغرس توضيحاً، مؤكداً أنه أطاع بالكامل قوانين الولاية التي كان يحكمها.