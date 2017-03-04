هل انتقمت المكسيك من ترمب عبر تلويث نهر مشترك؟

أدى تسرب هائل لمياه الصرف الصحي من نهر #تيخوانا المكسيكي، والذي لوث أميالا من ساحل جنوب #كاليفورنيا الأميركية وشمال المكسيك، إلى إجراء تحقيق في وقت وصف مسؤولين أميركيين ذلك بأنه "متعمد" بينما تقول السلطات المكسيكية إنه حادث نجم عن الأمطار الغزيرة.

وأدى التلوث إلى إغلاق شواطئ ومنع ممارسي رياضة ركوب الأمواج وهواة السباحة من نزول المحيط، ما أثار غضب السكان في المنطقة الواقعة عبر الحدود.

وتزايدت حدة التوتر بين المكسيك و #الولايات المتحدة بعد أن تعهد الرئيس دونالد #ترمب ببناء جدار حدودي وترحيل ملايين المكسيكيين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وفرض ضرائب على الواردات المكسيكية.

ويعتقد مسؤولون أميركيون، ومن بينهم سيري ديدينا رئيس بلدية امبريال بيتش، أن هذا التسرب متعمد لتقليص تكاليف إصلاح خط أنابيب لمياه الصرف الصحي في #المكسيك، ولكن ليس وراءه دوافع سياسية.

وقال ديدينا في اتصال مع وكالة "رويترز" من امبريال بيتش بولاية كاليفورنيا بالقرب من الحدود المكسيكية: "إنه أمر متعمد".

من جهتها، أكدت متحدثة باسم لجنة الخدمات العامة بولاية تيخوانا، أن التسرب حادث نجم عن أمطار المياه الغزيرة التي أعطبت أحد محابس الصرف الصحي في المدينة. وقالت إن المسؤولين المكسيكيين أخطروا لجنة الحدود الدولية والمياه، وهي وكالة مشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأوضح ديدينا أن التسرب لوث 32 كيلومترا من الأراضي الساحلية من روزاريتو في المكسيك إلى #كورونادو بولاية كاليفورنيا.