هولاند رداً على ترمب: العالم يحب باريس

رد الرئيس الفرنسي، فرنسوا #هولاند، مجدداً السبت، على #تصريحات نظيره الأميركي، دونالد #ترمب، بشأن العاصمة الفرنسية، مؤكداً أن "العالم يحب باريس".

وقال هولاند، أثناء مراسم في باريس، إن "باريس مدينة استثنائية من حيث حجمها السكاني وجمال إرثها وتنوع مواقعها ومكانتها الدولية".

وأضاف من شرفة بلدية العاصمة أن "فرنسا فخورة باستقبال العالم في باريس، العالم الذي يتوافد دوماً بإخلاص لتاريخ باريس، وإخلاص للثقافة التي تنتشر في باريس".

وتابع الرئيس الفرنسي قائلاً: "العالم يحب باريس، لن يتمكن أحد من ثني (أي شخص) عن زيارتها ولن يقدر شيء على وقف هذه الإرادة في العالم للتواجد في باريس".

وتأتي هذه التصريحات رداً على قول ترمب في أواخر شباط/فبراير إن "باريس لم تعد باريس" نقلاً عن صديق له اسمه جيم قرر ألا يطأ بعد اليوم أرض العاصمة الفرنسية، وذلك في إطار دفاع الرئيس الأميركي عن سياسته في ملف #الهجرة.