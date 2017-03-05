أميركا.. جريمة كراهية جديدة ضحيتها رجل من السيخ

أصيب رجل من طائفة #السيخ بالرصاص في هجوم استهدفه في سياتل بشمال غربي #الولايات_المتحدة، ما حمل الشرطة على فتح تحقيق، بحسب ما أفادت صحيفة "سياتل تايمز" السبت.

وكان الرجل، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي لم تكشف هويته ولا جنسيته، يغسل سيارته مساء الجمعة أمام منزله في كنت قرب #سياتل في ولاية واشنطن، حين اقترب منه رجل ملثم يحمل سلاحاً، وفق الصحيفة.

وأوضحت سياتل تايمز أن الرجل الملثم قال له "عد إلى بلادك" وأطلق عليه النار فأصابه في ذراعه ولاذ بالفرار.

وذكرت الصحيفة أن #الشرطة تبحث عن مطلق النار، وتعالج القضية على أنها جريمة بدافع التعصب.

جرائم كراهية

وقال جاسميت سينغ، أحد قادة مجموعة السيخ في سياتل، في تصريح للصحيفة إن الضحية خرج من المستشفى، مضيفاً "هو وعائلته في حالة من الصدمة الشديدة".

وأضاف سينغ: "نتساءل ما الذي يجري. لا أحد ينجو من أجواء الكراهية التي أثيرت".

هو يشير بذلك إلى سلسلة من حوادث العنف المرتبطة بالتعصب التي وقعت مؤخرا في الولايات المتحدة، ولاسيما هجوم على مواطنين #هنديين في نهاية شباط/فبراير في كنساس بوسط البلاد.

وقام رجل أبيض بإطلاق النار على الهنديين في حانة بمدينة كنساس، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الثاني بجروح.

وأفاد شاهد أنه شتم الرجلين قبل أن يطلق النار عليهما وصاح "اخرجا من بلادي"، معتقداً أنه قتل "إيرانيين" اثنين، وذلك قبل أن تعتقله الشرطة بقليل.

وكان لذلك الهجوم أصداء كبيرة في الولايات المتحدة وندد البيت الأبيض بعمل "دافعه الكراهية العنصرية".