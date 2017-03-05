تراشق إعلامي طريف بين ترمب والنجم الأميركي شوازنيغر

تبادل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والممثل ومقدم البرامج، آرنولد شوارزنيغر، الانتقادات بسبب تراجع برنامج المسابقات التلفزيوني الأميركي الذي غادره ترمب كمضيف له وخلفه شوارزنيغر.

وبجملته الشهيرة "u r terminated" استهزأ الرئيس الأميركي دونالد #ترمب من آرنولد #شوارزنغير بطل سلسلة أفلام الأكشن "the terminator" قائلا له إنك مفصول.

قالها من على منصته المفضلة توتير الذي يتخذ منها ساحة لجميع نشاطاته وآرائه وقراراته، معتبراً أن خليفته في تقديم برنامج the celebrity apprentice لم يغادر البرنامج طواعية، ولكن لتسببه في تراجع نسبة مشاهدته، واصفاً النهاية بالحزينة لبرنامج لرائع.

وتنحى ترمب عن دوره كمضيف لبرنامج المسابقات مع بدء حملته الانتخابية آنذاك إلا أنه بقي محتفظاً بدوره كمنتج منفذ له.

ورد شوارزنيغر بعد ذلك قائلاً إن ترمب "ينبغي أن يفكر في التعاقد مع مؤلف نكات جديدة ومدقق للحقائق".



وخلف شوارزنيغر (69 عاماً) ترمب في تقديم البرنامج التلفزيوني. وجاءت استقالته بعد موسم واحد فقط من البرنامج، الذي تسفر في نهايته عن فائز. في حين تولى ترمب العمل في البرنامج في الفترة من 2008 إلى 2014 وصور 14 موسماً من البرنامج.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

وقال شوارزنيغر النمساوي المولد إنه استقال بسبب استمرار ارتباط ترمب بالبرنامج، ملقياً باللوم على الرئيس الأميركي في تدني معدلات المشاهدة، وفقاً لشبكة #سي أن أن الإخبارية الأميركية.

وقال شوارزنيغر في بيان "أحببت كل ثانية من العمل مع "أن.بي.سي" و #مارك بيرنت والجميع من طاقم العمل وقسم التسويق، فكلهم حسب وصف شوارزنيغر كانوا على درجة عالية من الإجادة، وأتمنى العمل معهم مجدداً بالتأكيد في برنامج لا يحمل هذا الإرث.

ولم يصدر عن شبكة #أن بي سي التلفزيونية الأميركية، التي تبث البرنامج، أي تعليق على قرار شوارزنيغر. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجري بث البرنامج مع مقدم آخر.



وكانت معدلات المشاهدة قد انخفضت لتصل إلى 4.9 مليون مشاهد بعد انضمام شوارزنيغر إلى طاقم البرنامج في يناير الماضي.

وسخر ترمب من معدلات المشاهدة المنخفضة الشهر الماضي خلال مشاركته في إفطار الصلاة الوطني، مطالبا الأميركيين بالصلاة من أجل #أرنولد.



ورد شوارزنيغر آنذاك عبر مقطع فيديو اقترح فيه أن يتبادل الاثنان مواقعهما.



وقال له"أنت تتولى عملي في التلفزيون لأنك خبير في معدلات المشاهدة، وأنا أتولى عملك ومن ثم يمكن للناس أخيرا أن يهنؤوا بنوم مريح مرة أخرى.