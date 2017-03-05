ترمب يوقع غداً أمراً تنفيذيا جديداً بشأن الهجرة

أفاد موقع #بوليتيكو الإخباري الأميركي، أمس السبت، أن الرئيس دونالد #ترمب سيوقع الاثنين أمراً تنفيذياً جديداً بشأن الهجرة، بعدما علق القضاء الفيدرالي أمراً تنفيذياً أول أصدره بهذا الإطار وأثار جدلاً واسعاً وفوضى عارمة في المطارات.

ونقل بوليتيكو عن مسؤولين كبار في إدارة ترمب أن الرئيس سيوقع الأمر التنفيذي في مقر وزارة الأمن الداخلي، مشيراً إلى أنه لم يتسن في الحال معرفة التعديلات التي سيدخلها ترمب على مرسومه الجديد.

وتعرض المرسوم الأول الذي أصدره ترمب في 27 كانون الثاني/يناير وأمر بموجبه بإغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، واللاجئين من العالم أجمع لأربعة أشهر، ومواطني 7 دول لثلاثة أشهر إلى نكستين قضائيتين. ففي الثالث من شباط/فبراير علق قاض فيدرالي في #سياتل تنفيذه وفي التاسع منه أبقت محكمة استئناف في #سان_فرانسيسكو على هذا التعليق.

وأدى هذا المرسوم إلى فوضى عارمة في المطارات، وأثار انتقادات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

يذكر أن وكالة "الأسوشيتيد برس" كانت نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر دبلوماسية قولها إن تعديلات سيتم ادخالها على الامر التنفيذي المتعلق بحظر السفر على 7 دول إلى الولايات المتحدة، وقد يتم استثناء العراق من هذا المنع المؤقت.