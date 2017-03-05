كيف تحمي المكسيك مهاجريها في أميركا؟

أعلنت حكومة #المكسيك أنها فتحت مراكز للمساعدة القانونية في قنصلياتها الخمسين في #الولايات_المتحدة للدفاع عن مواطنيها وسط مخاوف من حملة على #المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحث وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيدجاراي، الحكومة الأميركية على احترام حقوق المكسيكيين، ودعا #واشنطن لإتاحة الفرصة لإضفاء وضع قانوني على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

وقال فيدجاراي في فيديو بالقنصلية المكسيكية في نيويورك، وزعته وزارة الخارجية: "لا نشجع الأوضاع غير القانونية"، مضيفا أن المكسيك تساند الالتزام بالقانون، وهذا يعني احترام حقوق الإنسان.

وأصدر #ترمب أوامر بالبدء في إجراءات ترحيل صارمة خلال أول شهر له في المنصب بعد تعهداته في الحملة الانتخابية بمكافحة الهجرة بطريقة غير مشروعة وبناء#جدار على الحدود المكسيكية الأميركية.

ويقدر مركز بيو ريسيرش عدد المهاجرين المكسيكيين بطريقة غير مشروعة في الولايات المتحدة بنحو 6 ملايين.