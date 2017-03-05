كيف رد أوباما على اتهام ترمب له بالتنصت؟

نفى الرئيس الأميركي السابق، #باراك_أوباما، اتهامات خلفه #دونالد_ترمب، بالتنصّت على مكالماته الهاتفية قبيل فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك في بيان نشره، كيفن لويس، المتحدث باسم أوباما، رداً على تغريدة نشرها ترمب عبر حسابه بموقع "تويتر"، واتهم فيها سلفه بالتنصّت عليه.

وقال لويس في بيانه: "لم تصدر أي تعليمات من الرئيس أوباما أو مسؤول آخر في البيت الأبيض للتنصّت على أي مواطن أميركي".

وأوضح المتحدث أن "ادعاءات ترمب لا أصل لها، وأن إدارة أوباما كانت تنتهج قاعدة تقضي بعدم تدخل أي من مسؤولي البيت الأبيض في تحقيقات وزارة العدل".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترمب: "شيء فظيع.. لقد اكتشفت للتو أن أوباما #تنصت على مكالماتي الهاتفية في برج ترمب قبيل إعلان فوزي في الانتخابات".

وأضاف متسائلًا: "هل من القانوني أن يقوم رئيس بالتجسس على مرشح للرئاسة؟".

وأوضح ترمب أن "حادثة #التجسس وقعت في أكتوبر/تشرين أول الماضي"، من دون الإشارة إلى كيفية اكتشافه لذلك.

وفي تغريدة أخرى، ذكر الرئيس الأميركي، ترمب، أن أوباما تلقى 22 زيارة من قبل السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك، الذي يُتهم أعضاء في إدارته بامتلاك علاقات سرية معه.