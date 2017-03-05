لماذا تسلق نائب مكسيكي سياجاً على الحدود الأميركية؟

تسلق #النائب_المكسيكي، #براوليو_جيرا، سياجاً على الحدود الأميركية المكسيكية منتقداً خطة الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، لبناء #جدار بين البلدين بهدف الحد من الهجرة.

وقال جيرا، النائب عن ولاية #كويريتارو الواقعة على بعد 218 كيلومتراً شمال العاصمة مكسيكو سيتي، في فيديو صوره أعضاء بمكتبه، الخميس الماضي، إنه تسلق السياج بيسر، وكان بإمكانه العبور إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "أنا فوق الجدار. أجلس على الجدار الذي يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة.. من السهل تسلق نحو عشرة أمتار. ومن السهل العبور إلى الولايات المتحدة وهو ما يثبت أنه لا ضرورة إطلاقا، بل من الغرابة، بناء جدار يكلف 15 مليار دولار أميركي".

غير أن جيرا عبر عن اعتقاده بضرورة التعاون مع واشنطن للحد من تدفق المهاجرين.