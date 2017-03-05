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لماذا تسلق نائب مكسيكي سياجاً على الحدود الأميركية؟

المصدر: المكسيك - رويترز
النائب المكسيكي يعتلي الجدار الحدودي
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تسلق #النائب_المكسيكي، #براوليو_جيرا، سياجاً على الحدود الأميركية المكسيكية منتقداً خطة الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، لبناء #جدار بين البلدين بهدف الحد من الهجرة.

وقال جيرا، النائب عن ولاية #كويريتارو الواقعة على بعد 218 كيلومتراً شمال العاصمة مكسيكو سيتي، في فيديو صوره أعضاء بمكتبه، الخميس الماضي، إنه تسلق السياج بيسر، وكان بإمكانه العبور إلى الولايات المتحدة.

النائب بين شخصين كانا يتسلقان الجدار الحدودي بالتزامن النائب بين شخصين كانا يتسلقان الجدار الحدودي بالتزامن
النائب المكسيكي تسلق الجدار الحدودي الحالي بيسر النائب المكسيكي تسلق الجدار الحدودي الحالي بيسر

وأضاف: "أنا فوق الجدار. أجلس على الجدار الذي يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة.. من السهل تسلق نحو عشرة أمتار. ومن السهل العبور إلى الولايات المتحدة وهو ما يثبت أنه لا ضرورة إطلاقا، بل من الغرابة، بناء جدار يكلف 15 مليار دولار أميركي".

قطاع من الحدود بين المكسيك وأميركا، والسيارة دورية أميركية تراقب المنطقة قطاع من الحدود بين المكسيك وأميركا، والسيارة دورية أميركية تراقب المنطقة
النائب المكسيكي النائب المكسيكي

غير أن جيرا عبر عن اعتقاده بضرورة التعاون مع واشنطن للحد من تدفق المهاجرين.

كلمات دالّة

#النائب المكسيكي, #براوليو جيرا, #دونالد ترمب, #جدار, #كويريتارو

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