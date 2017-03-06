تراجع السفر إلى الولايات المتحدة بسبب قرار الحظر

ذكرت شركة لتحليل بيانات السفر، الاثنين، أن الطلب على #السفر للولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة استقر بعد أن شهد بداية إيجابية لهذا العام، وذلك ربما لعزوف الزوار بسبب الغموض حول #حظر جديد محتمل للسفر إلى البلاد.

وأضافت شركة (فوروارد كيز) التي تحلل 16 مليون حجز على الرحلات الجوية يومياً من أنظمة الحجز العالمية الرئيسية أن السفر بين الولايات المتحدة و #الشرق_الأوسط تأثر بشكل خاص بعد قرار الرئيس #دونالد_ترمب حظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال أوليفييه ياجر مؤسس الشركة في بيان "يهيمن الغموض ويبدو أن الخطاب الرئاسي يمنع زوار #الولايات_المتحدة".

ومن المقرر أن يكون الطلب على السفر للولايات المتحدة من الموضوعات المطروحة للنقاش خلال أكبر معرض للسفر في العالم والذي يقام في برلين هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات (فوروارد كيز) الشهر الماضي أنه بعد فرض حظر السفر في يناير/ كانون الثاني، تراجع السفر من الخارج إلى الولايات المتحدة 6.5 بالمئة في الأيام الثمانية التي تلت القرار.

وفي تحديث لبياناتها قالت الشركة إن #حجوزات السفر للولايات المتحدة تعافت بعدما علقت المحاكم الحظر، لكنها تراجعت من جديد في الأيام التسعة التالية للإعلان في 17 فبراير/ شباط عن خطط لإصدار حظر جديد.