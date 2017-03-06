ترمب يوقع أمراً تنفيذياً حول الهجرة ويستثني العراق

أعلن #البيت_الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب وقّع أمراً تنفيذياً جديداً حول الهجرة يستثني العراقيين من #حظر_السفر .

وقالت مصادر من البيت الأبيض إن قرار حظر السفر الجديد صدر في شكل أمر تنفيذي وشمل مواطني 6 دول لمدة 90 يوما.

ولا يشمل أمر ترمب الجديد حول الهجرة حملة #التأشيرات أو حملة #البطاقات_الخضراء.

‏وأعلن #وزير_الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون في مؤتمر صحافي أن "الخارجية ستشرف على وضع القرار الجديد موضع التنفيذ".

وقال #وزير_العدل الأميركي جيف سيشنز إن "الأمر الجديد يوفر فرصة للتدقيق في الأشخاص الراغبين بدخول البلاد".

وشدد #وزير_الأمن _الداخلي الأميركي جون كيلي أن الأمر التنفيذي الجديد "سيجعل بلادنا أكثر أمنا".

وأشار إلى أن "الأمر التنفيذي لا يتعارض مع القوانين السارية الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة"، موضحاً أنه "لا يمكن التهاون في متطلبات حماية الأمن القومي".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 يناير/ كانون الثاني لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في سبيل مكافحة متشددي تنظيم #داعش.

والدول التي فرض الأمر الجديد حظر السفر على مواطنيها إلى الولايات المتحدة هي: #إيران و #الصومال و #ليبيا و #سوريا و #السودان و #اليمن.

العراق يرحب بقرار ترمب

ومن جانبه، رحب العراق الاثنين بقرار الرئيس الأميركي ترمب شطبه من قائمة الدول التي يحظر على رعاياها دخول الولايات المتحدة، باعتباره "خطوة هامة" في الاتجاه الصحيح.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد جمال في بيان إن وزارة الخارجية "تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي والذي تضمن استثناء العراقيين من حظر السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتعده خطوة هامة في الاتجاه الصحيح".