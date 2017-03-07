السودان يستنكر "أمر ترمب الجديد"

المصدر: العربية.نت، فرانس برس، عبدالعزيز ابراهيم

أعرب #السودان، الثلاثاء، عن "استيائه" بعد توقيع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب صيغة جديدة من مرسوم يحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى #الولايات_المتحدة لمدة 90 يوماً.

وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن "استيائها وأسفها البالغ للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي"، مشيراً إلى أن "السودان أظهر خلال الأشهر الماضية قدراً عالياً من الجدية والمصداقية عبر مداولات خطة المسارات الخمس والتي أثبتت حيوية وأهمية الدور الذي يطلع به السودان كشريك في مكافحة خطر #الإرهاب على شعبي البلدين وجميع شعوب العالم، فضلاً عن دوره المحوري في إرساء دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشهادة أقطاب وقيادات أميركية وأممية".

وجدد البيان دعوة الحكومة "لرفع اسم السودان من القائمة الأميركة الخاصة برعاية الإرهاب. كما تجدد الخارجية التزام السودان بالمضي قدماً في عملية الحوار الثنائي بين البلدين وصولاً إلى تطبيع كامل لعلاقات الطرفين بما يحقق المصالح العليا لشعبيهما".

وكان #البيت_الأبيض، قد أعلن، الاثنين، أن ترمب وقّع أمراً تنفيذياً جديداً حول الهجرة، يستثني العراقيين من #حظر_السفر. والدول التي فرض الأمر الجديد حظر السفر على مواطنيها إلى الولايات المتحدة هي #إيران و #الصومال و #ليبيا و #سوريا والسودان و #اليمن. كما لا يشمل أمر ترمب الجديد حول الهجرة حملة #التأشيرات أو حملة #البطاقات_الخضراء.

ويدخل القرار حيز التنفيذ 16 آذار/مارس لمدة 90 يوماً، وفقا لوثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي.