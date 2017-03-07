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ترمب: أميركا مع اليابان 100% بعد صواريخ كوريا الشمالية

المصدر: طوكيو – رويترز
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب
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قال رئيس الوزراء الياباني #شينزو_آبي للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أبلغه أن الولايات المتحدة مع #اليابان "100 في المئة"، وذلك خلال محادثات هاتفية تناولت أحدث تجارب #كوريا_الشمالية الصاروخية.

وأضاف آبي أنه وترمب اتفقا على أن خطوات كوريا الشمالية الأخيرة انتهاك واضح لقرارات #الأمم_المتحدة وتحد للأمن الإقليمي والدولي.

وقال آبي متحدثاً من مقر إقامته "أبلغني الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة مع اليابان 100 في المئة، وأنه يريد أن تصل تعليقاته للشعب الياباني."

وتابع "قال إنه يريدنا أن نثق به وأن نثق بالولايات المتحدة 100 في المئة."

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أربعة #صواريخ_باليستية في البحر قبالة الساحل الشمالي الغربي لليابان أمس الاثنين، مما أثار غضب #كوريا_الجنوبية واليابان بعد أيام من توعدها بالرد على #تدريبات_عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتبرها استعداداً للحرب.

كلمات دالّة

#شينزو آبي, #ترمب, #اليابان, #كوريا الشمالية, #الأمم المتحدة, #صواريخ باليستية, #كوريا الجنوبية, #تدريبات عسكرية

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