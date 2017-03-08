ترمب يفاجئ أطفالا يزورون البيت الأبيض..تحت صورة لهيلاري

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد #ترمب نحو 100 #تلميذ كانوا يقومون بجولة في البيت الأبيض الثلاثاء وحياهم أمام صورة لمنافسته الديموقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون.

ومع استئناف الجولات في البيت الأبيض بعد توقف قصير، التقى ترمب #تلاميذ مدرسة "برياروود كريستشيان" في #برمنغهام في ولاية #ألاباما.

وفاجأ ترمب التلاميذ في قاعة مركز الطابق الأرضي تحت صورة كبيرة لـ #كلينتون، وهي واحدة من مجموعة لوحات للسيدات الأول السابقات.

وعادة ما يتجول الزوار في #البيت_الأبيض دون مرشد في زيارة تستمر 45 دقيقة. ولا تشتمل هذه الجولة في العادة لقاء مع #الرئيس_الأميركي.