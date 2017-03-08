ماذا قال ترمب للمرأة في يومها العالمي؟

أعرب #الرئيس_الأميركي، دونالد ترمب، الذي أثارت تصريحاته المتعلقة بالنساء جدلاً واسعاً قبل انتخابه، عن "احترامه الهائل" لهن بمناسبة #يوم_المرأة_العالمي الذي يصادف الأربعاء.

وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدات على موقع #تويتر الثلاثاء "لدي احترام هائل للنساء، والأدوار التي يقمن بها، والتي تعد أساسية لنسيجنا الاجتماعي واقتصادنا".

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى "في يوم #المرأة العالمي، شاركوني لنكرم الدور الحاسم الذي تلعبه النساء هنا في أميركا وحول العالم".

On International Women's Day, join me in honoring the critical role of women here in America & around the world. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2017

وأثار شريط مصور يعود إلى عام 2005 ضجة واسعة خلال حملة #الانتخابات_الرئاسية الأخيرة، حيث تباهى #ترمب فيه بأنه "قادر على الحصول على أي امرأة".

وكرد فعل على الشريط وتصريحات أخرى لترمب اعتبرت مهينة للنساء، جمعت "مسيرة النساء" الملايين من الأشخاص غداة تنصيبه رئيساً في 20 كانون الثاني/يناير.