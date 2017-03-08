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ماذا قال ترمب للمرأة في يومها العالمي؟

المصدر: واشنطن – فرانس برس
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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أعرب #الرئيس_الأميركي، دونالد ترمب، الذي أثارت تصريحاته المتعلقة بالنساء جدلاً واسعاً قبل انتخابه، عن "احترامه الهائل" لهن بمناسبة #يوم_المرأة_العالمي الذي يصادف الأربعاء.

وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدات على موقع #تويتر الثلاثاء "لدي احترام هائل للنساء، والأدوار التي يقمن بها، والتي تعد أساسية لنسيجنا الاجتماعي واقتصادنا".

وأضاف في تغريدة أخرى "في يوم #المرأة العالمي، شاركوني لنكرم الدور الحاسم الذي تلعبه النساء هنا في أميركا وحول العالم".

وأثار شريط مصور يعود إلى عام 2005 ضجة واسعة خلال حملة #الانتخابات_الرئاسية الأخيرة، حيث تباهى #ترمب فيه بأنه "قادر على الحصول على أي امرأة".

وكرد فعل على الشريط وتصريحات أخرى لترمب اعتبرت مهينة للنساء، جمعت "مسيرة النساء" الملايين من الأشخاص غداة تنصيبه رئيساً في 20 كانون الثاني/يناير.

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