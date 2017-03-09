من هو سفير أميركا المنتظر في روسيا؟

قال مسؤول بالإدارة الأميركية، يوم الأربعاء، إن الجمهوري جون هانتسمان حاكم ولاية #يوتا السابق قبل عرض الرئيس دونالد #ترمب لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى #روسيا.

وسيضع المنصب الذي يتطلب تصديق #مجلس_الشيوخ هانتسمان في #موسكو في وقت وصلت فيه العلاقات الأميركية الروسية إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.

وعمل هانتسمان سفيرا لدى #الصين في إدارة باراك #أوباما ثم قام بمحاولة غير ناجحة لنيل ترشيح #الحزب_الجمهوري للرئاسة عام 2012.

ويقول ترمب إنه يرغب في تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين والتي تدهورت خلال إدارة أوباما بسبب عدة قضايا، منها ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعم كل بلد لطرف مختلف في الصراع السوري.