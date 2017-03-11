أعلنت وزارة #العدل_الأميركية الجمعة أن الوزير جيف #سيشنز طلب من 46 مدعيا عاما لم يتقدموا باستقالاتهم بعد ممن عينهم الرئيس السابق باراك #أوباما أن يفعلوا ذلك "لضمان انتقال موحد".
وأضافت الوزارة في بيان "إلى أن يجري تأكيد تعيين المدعين الأميركيين الجدد سيتولى المدعون العموم في مقار #الادعاء_الأميركي العمل العظيم للوزارة في التحقيق مع أكثر المجرمين عنفا وملاحقتهم قضائيا وردعهم."
يذكر أن الرئيس الأميركي الجديد يقوم عادة بتعيين مدعين من اختياره وهو ما يمثل عملية تعيين سياسي.
أميركا.. طلب رسمي من 46 مدعياً عينهم أوباما الاستقالة
أعلنت وزارة #العدل_الأميركية الجمعة أن الوزير جيف #سيشنز طلب من 46 مدعيا عاما لم يتقدموا باستقالاتهم بعد ممن عينهم الرئيس السابق باراك #أوباما أن يفعلوا ذلك "لضمان انتقال موحد".