أميركا.. طلب رسمي من 46 مدعياً عينهم أوباما الاستقالة

أعلنت وزارة #العدل_الأميركية الجمعة أن الوزير جيف #سيشنز طلب من 46 مدعيا عاما لم يتقدموا باستقالاتهم بعد ممن عينهم الرئيس السابق باراك #أوباما أن يفعلوا ذلك "لضمان انتقال موحد".



وأضافت الوزارة في بيان "إلى أن يجري تأكيد تعيين المدعين الأميركيين الجدد سيتولى المدعون العموم في مقار #الادعاء_الأميركي العمل العظيم للوزارة في التحقيق مع أكثر المجرمين عنفا وملاحقتهم قضائيا وردعهم."



يذكر أن الرئيس الأميركي الجديد يقوم عادة بتعيين مدعين من اختياره وهو ما يمثل عملية تعيين سياسي.

