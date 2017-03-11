اعتقال متسلل في البيت الأبيض أثناء وجود ترمب

أكدت محطة "سي إن إن" الأميركية، السبت، نقلا عن مصدر، #اعتقال #متسلل بعد دخوله #البيت_الأبيض.

ونقلت المحطة عن مصدر مجهول قوله إن متسللا يحمل حقيبة على ظهره دخل ساحة البيت الأبيض واعتقله أفراد #الخدمة_السرية عند مدخل قرب مقر إقامة الرئيس.

وأضافت المحطة أن الرئيس #دونالد_ترمب الذي كان موجودا داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت كان بمنأى عن أي خطر من هذا الاختراق الأمني الذي وقع عند منتصف الليل تقريبا.

ويعتبر السور الذي يحيط البيت الابيض نقطة ضعف على صعيد التدابير الامنية لحماية الرئيس الاميركي. وسيتم تدعيمه في وقت وشيك.

وفي ايلول/سبتمبر 2014، تمكن جندي سابق يعاني مشاكل نفسية من التسلل الى داخل البيت الابيض حاملا سكينا في جيبه بعدما قفز من فوق السياج واجتاز الحديقة بسرعة.