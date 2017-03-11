الكونغرس: استجواب نجل الملاكم محمد علي بمطار واشنطن

قالت عضو بالكونغرس الأمريكي إن محمد علي جونيور (الأبن)‭‭‭ ‬‬‬نجل أسطورة الملاكمة الأمريكي الراحل محمد علي والذي يحمل نفس اسمه تعرض للاستجواب بشأن هويته في مطار واشنطن العاصمة قبل صعوده إلى متن الطائرة يوم الجمعة وذلك بعد يوم من تقديم إفادته أمام أعضاء بمجلس النواب حول حادث مماثل في مطار آخر.



وقالت عضو مجلس النواب ديبي واسرمان شولتز وهي ديمقراطية عن ولاية فلوريدا وكانت تستقل نفس الرحلة مع علي "بالنسبة لي إنه عمل انتقامي كما يعد بالنسبة له استمرارا للتركيز على جانبه الديني".



وكان محمد علي الابن قال في وقت سابق إنه احتجز في مطار في فلوريدا يوم 7 فبراير شباط بعد وصوله على متن رحلة قادمة من جاميكا وإن ضباطا اتحاديين سألوه بشأن دينه الإسلامي.



وأدلى محمد علي بإفادته عن الحادث الخميس أمام أعضاء ديمقراطيين باللجنة القضائية بمجلس النواب.



وقال كريس مانسيني محامي علي لرويترز إن الحادث الأخير وقع في مطار رونالد ريجان وإن موكله قدم هوية سارية أصدرتها الولاية.



وقال بروس اندرسون وهو متحدث باسم إدارة أمن النقل إن مسؤولي الإدارة تم استدعاؤهم للتحقق من هوية محمد علي عندما كان يجري اجراءات تسجيل الدخول بالمطار.



وقال "يتعين في بعض الأحيان أن نتحقق من هوية المسافرين. ونعمل على حل أي مشكلة في أسرع وقت ممكن وقد استغرقت في هذه الحالة 11 دقيقة فقط".



وطُلب من علي تقديم هوية أخرى إلى جانب بطاقته الصادرة من ولايته حتى بالرغم من أن هذه الهوية كافية عادة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين الذين يستقلون رحلات داخلية.



وقالت واسرمان شولتز إن علي سمح له بالصعود إلى متن رحلته المتجهة إلى فورت لودرديل بعد أن تذكر أن معه جواز سفره الأمريكي وقدمه مضيفة أنها كانت في المطار وسمعت عن الحادث من محام علي.



وصعدت واسرمان شولتز وهي الرئيس السابق للجنة الوطنية الديمقراطية على متن نفس الرحلة المتجهة إلى فورت لودرديل وبثت صورة على "تويتر" لنفسها مع علي وهما مبتسمان ويقفان داخل الطائرة.

On way home on DOMESTIC FLIGHT Muhammad Ali Jr. detained AGAIN by @DHSgov. Religiously profiling son of 'The Greatest' will not make us safe pic.twitter.com/KO3IVnRFax — D Wasserman Schultz (@DWStweets) ١٠ مارس، ٢٠١٧





وتوفي محمد علي (الأب) بطل الملاكمة السابق في الوزن الثقيل في يونيو حزيران وحضر جنازته الرئيس السابق بيل كلينتون وشخصيات بارزة من كل أنحاء العالم.