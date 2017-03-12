إقالة مدعي نيويورك بعد رفضه الاستقالة

قال #مدعي_نيويورك #بريت_بهارارا ، السبت، إنه #أقيل من منصبه بعد رفضه طلبا من وزارة العدل تقديم استقالته مع قيام إدارة الرئيس دونالد #ترمب باستبعاد المدعين الاتحاديين الذين عملوا في إدارة الرئيس السابق باراك #أوباما .

وقال بهارارا على تويتر "لم أستقل.عُزلت قبل لحظات." وامتنعت #وزارة_العدل عن التعقيب.

وفصل بهارارا في سلسلة من القضايا الجنائية البارزة المتعلقة بالفساد والأموال العامة. وكان من بين 46 مدعيا متبقيا من إدارة أوباما والذين طلبت منهم وزارة العدل يوم الجمعة تقديم استقالاتهم.

وبهارارا شأنه شأن كل المدعين الأمريكيين البالغ عددهم 93 من المعينين سياسيا والذين يتم تغييرهم عادة عندما يتولى رئيس جديد منصبه.

وكان بهارارا قال للصحفيين في نوفمبر تشرين الثاني إن ترمب طلب منه البقاء وذكر مصدر مطلع على الوضع أن بهارارا أصيب بحيرة بسبب طلب وزارة العدل منه #الاستقالة .