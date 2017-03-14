ترمب يتبرع براتبه.. فلمن آلت الـ 400 ألف دولار؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أنه سيتبرع براتبه الرئاسي الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار لجمعيات خيرية بحلول نهاية العام.

حتى إنه طلب من وسائل الإعلام التي غالباً ما يوجه إليها الانتقادات مساعدته في انتقاء الجهة المستفيدة.

وأعلن المتحدث باسم الرئيس شون #سبايسر في لقائه الصحافي اليومي الاثنين أن "الرئيس يريد التبرع براتبه بحلول نهاية العام... لقد تعهد بذلك أمام الشعب الأميركي".

وتابع سبايسر "إنه يطلب منكم أن تساعدوه على تحديد الجهة التي ستستفيد من ذلك"، في ما يشكل تصريحا غير معتاد من البيت الأبيض الذي يتواجه بشكل شبه يومي مع وسائل الإعلام.

تفادي انتقادات الإعلام

وأضاف سبايسر بنبرة تشوبها السخرية "السبيل الأفضل لتفادي التدقيق هو ترك الإعلام يختار" إلى من سيتم التبرع، ربما في إشارة الى تدقيق الإعلام في السابق في التبرعات التي قام بها ترمب والمؤسسة التي تملكها أسرته.

وكان قطب الأعمال أكد مرات عدة خلال حملته الانتخابية بأنه لا يعتزم تقاضي راتبا باستثناء دولار واحد هو الحد القانوني الأدنى.

يذكر أنه في السابق، تبرع رئيسان هما هيربرت هوفر وجون كينيدي براتبيهما إلى جمعيات خيرية.