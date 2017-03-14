ترمب يفوض المخابرات المركزية في تنفيذ هجمات بطائرات

أعطى #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب #وكالة_المخابرات_المركزية (سي أي إيه) تفويضاً جديداً لتنفيذ هجمات بواسطة #طائرات_بدون_طيار على #متشددين مشتبه بهم، بحسب ما نقلت صحيفة " #وول_ستريت_جورنال"، الاثنين، عن مسؤولين أميركيين.

وذكرت الصحيفة أن الخطوة تمثل تغيرا عن سياسة إدارة الرئيس السابق #باراك_أوباما التي قلصت الدور شبه العسكري لوكالة المخابرات المركزية.

وأمر ترمب منذ تنصيبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني بتنفيذ عدة هجمات في اليمن بطائرات بدون طيار استهدفت عناصر تنظيم #القاعدة.

ولم يصدر من البيت الأبيض اي بيان رسمي بخصوص هذا التفويض المذكور.

وتوسعت إدارة أوباما في استخدام هجمات الطائرات بدون طيار في اليمن وأفغانستان في ظل انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرتها قتلا بلا محاكمة.

وتعهدت إدارة ترمب بدور عسكري أكبر في #سوريا و #العراق ضد تنظيم #داعش.