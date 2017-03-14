شركة صينية تتنازل عن 200 مليون دولار لأسرة صهر ترمب

كشفت وكالة بلومبرغ الاثنين أن المؤسسة التي تملكها أسرة #جاريد_كوشنر #صهر و #مستشار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب لن تسدد سوى خمس قيمة قرض بنحو 250 مليون دولار وذلك في إطار صفقة عقارية مع شركة #صينية كبرى.

وتابعت الوكالة الإخبارية أن مجموعة "كوشنر كومبانيز" ستحصل أيضا على نحو 400 مليون دولار من مجموعة "أنبانغ للتأمين" لقاء بيع ناطحة سحاب على الجادة الخامسة الفاخرة في #مانهاتن بقلب نيويورك. وتعتبر هذه الصفقة التي تقارب قيمتها الإجمالية أربعة مليارات دولار "متساهلة بشكل غير معتاد" لصالح مجموعة كوشنر.

وبموجب الصفقة مع أنبانبغ التي تقيم "علاقات غامضة مع السلطة الصينية"، بحسب بلومبرغ وبالتالي تطرح "اسئلة متعلقة بالامن القومي"، فقد تم تحديد قيمة المبنى المؤلف من 41 طابقا ب2,85 مليارات دولار مما يجعله الاغلى في مانهاتن.

وتنص الصفقة أيضا على خفض قيمة قرض سابق قامت به مجموعة #كوشنر التي يملكها زوج #ايفانكا ترمب في العام 211 الى الخمس بحيث انتقل من 250 الى 50 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم المجموعة جيمس يولس أن أيا من هذه المعلومات يمكن أن يحمل على الاعتقاد بوجود تضارب في المصالح مع أن كوشنر هو المستشار المقرب للرئيس الأميركي.

وبعد أن كانت مجموعة كوشنر اقترضت لدى مصرف "باركلايز" بقيمة 115 مليون دولار، إلا أن القرض تم بيعه الى مستثمرين قبل أن يعاد تقييمه الى 250 مليون دولار.