نائب أميركي: لا نستطيع إنعاش حضارتنا مع أطفال الآخرين

شن نائب جمهوري في #الكونغرس_الأميركي، #ستيف_كينغ، هجوما عنيفا على #المهاجرين، وكتب على "تويتر": "لا نستطيع إنعاش حضارتنا مع أطفال الآخرين".

وقبل الانتخابات التي ستجري في #هولندا، الأربعاء، تبين أن للنائب الهولندي الذي يمثل اليمين المتطرف، #غيرت_فيلدرز ، انصارا حتى في الكونغرس الأميركي، مثل النائب الجمهوري ستيف كينغ الذي نبه #أوروبا إلى أنها ستخسر ثقافتها إذا ما استمرت في استقبال المهاجرين.

وينتمي ستيف كينغ، المدافع الكبير عن "الحضارة الغربية"، إلى الجناح اليميني و #حزب_الشاي في مجلس النواب.

ويعلن النائب الذي يمثل ولاية ايوا في الكونغرس، تأييده لليمين الأوروبي المتطرف، وقد التقى مرارا مارين لوبن، بما في ذلك في شباط/فبراير.

وكتب كينغ على "تويتر"، يوم الأحد، أن "فيلدرز يدرك أن الثقافة والديموغرافيا هما مستقبلنا. لا نستطيع إنعاش حضارتنا مع #أطفال_الآخرين ".

وأجابه زميله الجمهوري كارلوس كوربيلو الكوبي الأصل :"ماذا تريد أن تقول بالضبط؟ هل أنا في عداد أطفال الآخرين؟"، لكن ستيف كينغ لم ينف أقواله، موضحا، يوم الاثنين، لشبكة "سي.ان.ان" أن على الأوروبيين رفع نسبة الخصوبة لديهم "لزيادة السكان وتعزيز ثقافتهم وطريقة حياتهم".

وحذر: "وإلا، فستتحول أوروبا بالكامل خلال نصف قرن".

وانتقد كينغ الانتماء الطائفي والهجرة السرية اللذين ساهما في إيجاد "معازل" في الولايات المتحدة للأشخاص "الذين يرفضون الثقافة والحضارة الأميركيتين". وقال إن "الأمر أسوأ في #أوروبا مما هو في الولايات المتحدة".