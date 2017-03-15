ماذا كشف البيت الأبيض عن ضرائب ترمب؟

أعلن #البيت_الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب دفع #ضرائب تبلغ 38 مليون دولار عن دخل تجاوز 150 مليون دولار في 2005 وذلك في رده على تقرير لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) بأنها حصلت على صفحتين من الإقرار الضريبي لترمب.

وقالت #راشيل_مادو مقدمة البرامج في الشبكة إنها حصلت على الوثائق من الصحافي ديفيد كاي جونستون الذي أعلن برنامجها أنه تلقاها بالبريد.

وأظهر الإقرار الضريبي، الذي نشرته الشبكة على موقعها الإلكتروني، أن ترمب دفع معدل ضرائب اتحاديا نسبته 25 في المئة في 2005 بعد شطب خسائر قيمتها 100 مليون دولار.

وأفاد البيت الأبيض في بيانه أن ترمب أخذ في حسبانه "انخفاضا كبيرا في قيمة أنشطته في قطاع التشييد".

ورفض ترمب مرارا الكشف عن إقراراته الضريبية مما عرضه لانتقادات خلال حملته العام الماضي وأثار تكهناك بين منافسيه السياسيين بأنه يخفي شيئا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير لها في أكتوبر/تشرين الأول أن ترمب، قطب التطوير العقاري في #نيويورك، أعلن عن خسائر قدرها 916 مليون دولار في إقراره لضريبة الدخل عن عام 1995.

وأوضحت الصحيفة أن الخصم الضريبي الكبير ربما سمح له بتجنب دفع ضرائب دخل اتحادية لما يصل إلى 18 عاما.

لكن الإقرار الضريبي الذي نشرته (إم.إس.إن.بي.سي) أظهر الثلاثاء أنه دفع ضرائب في 2005. ولا توضح الإقرارات ما إذا كان دفع ضرائب في سنوات أخرى أو المبلغ الذي ربما يكون قد دفعه. وذكرت صحيفة " #واشنطن_بوست" العام الماضي أن ترمب لم يدفع #ضرائب_دخل_اتحادية لما لا يقل عن عامين في أواخر السبعينات.

وذكر البيت الأبيض في بيان، الثلاثاء، أن ترمب لديه مسؤولية بصفته رئيسا لمنظمة ترمب "عن دفع ضرائب لا تزيد عما يلزمه القانون بدفعها".