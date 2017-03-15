مجلس النواب الأميركي يبحث قضية التنصت على ترمب

أكد أكبر مسؤولين في #لجنة_المخابرات بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، أنهما لا يعتقدان أنه تم التنصت على #برج_ترمب خلال حملة انتخابات الرئاسة في 2016.

وقالا إن مديري #مكتب_التحقيقات_الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة الأمن القومي سيدليان بشهادتهما في جلسة يوم الاثنين القادم بشأن تلك المزاعم، وكذلك حول أي #تدخل_روسي في #الانتخابات الأميركية.

وأوضح ديفين نيونز، الرئيس الجمهوري للجنة، وآدم شيف أكبر أعضائها الديمقراطيين، للصحافيين، أنهما لا يعتقدان أنه جرى التنصت على هواتف الرئيس #دونالد_ترمب، مثلما أكد الأخير دون دليل، لكنهما يريدان أن يقدم مكتب التحقيقات الاتحادي شهادته في جلسة الأسبوع القادم.