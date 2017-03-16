كيف رد ترمب على من حاول "اغتياله"؟

انتقد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، الأربعاء، #أغنية مصورة يصوب فيها مغني الراب #سنوب_دوغ مسدسا زائفا على شخص في هيئة #مهرج شبيه بالرئيس.

وكتب ترمب على حسابه بموقع تويتر مستغربا "تخيلوا مدى الاحتجاج لو كان سنوب دوغ... صوب #المسدس و #أطلق_النار على الرئيس #أوباما ؟ فترة من #السجن !"

وتناولت أغنية "لافاندر" الساخرة إشارات إلى قضايا منها #الهجرة وقتل الشرطة لرجال سود عزل وظهرت به شخصيات على هيئة مهرجين منهم شخص سُمي رونالد كلامب.

وقرب نهاية الأغنية صوب دوغ مسدسا على رأس الشخصية التي بدت في هيئة ترمب وانطلقت من #السلاح المزيف علما صغيرا عليه كلمة " بانغ ".

وفي مقابلة قبل أيام مع موقع (تي.إم.زد) الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير قال مايكل كوهين محامي ترمب إن الفيديو "شائن للغاية" وإن المغني مدين بالاعتذار لترمب.

وقال كوهين "لا يوجد إطلاقا ما يدعو للضحك بشأن محاولة لـ #اغتيال الرئيس. بالتأكيد لو كانت حدثت مع الرئيس باراك أوباما لرفضتها.

ولا أقبلها بالتأكيد مع الرئيس ترمب ... وبكل أمانة.. هذا ليس مضحكا ولا فنيا."

ولاقى الفيديو انتقادات من عضوي #مجلس_الشيوخ ماركو روبيو وتيد كروز.

وقال المغني المنتمي لولاية #كاليفورنيا ويبلغ من العمر 45 عاما إنه يرى ترمب مهرجا.