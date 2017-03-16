ميزانية ترمب.. زيادة بنفقات الدفاع وتخفيض في "الخارجية"

أعلن #البيت_الأبيض الأربعاء أن الرئيس دونالد #ترمب سيقترح الخميس #ميزانية للعام 2018 تقضي بزيادة تبلغ حوالي 10% في نفقات وزارة الدفاع #البنتاغون وخفض كبير في أموال وزارة #الخارجية_الأميركية بنسبة 28%.

ويرافق الارتفاع الكبير الذي يبلغ 54 مليار دولار في ميزانية #الدفاع خفض في موارد معظم الوزارات والوكالات الفدرالية الأخرى.

وقال مدير الميزانية #ميك_مولفاني إن خفض ميزانية الخارجية يطال خصوصا #المساعدة_الدولية، مؤكداً أن "الوظائف #الدبلوماسية الأساسية لوزارة الخارجية" التي يعمل فيها حوالي 70 ألف موظف و250 سفارة وقنصلية لن تتأثر. وتبلغ الميزانية الحالية لوزارة الخارجية حوالي 50 مليار دولار بما فيها وكالة التنمية الدولية.

وأضاف أن "الرئيس قام بحملة أكد فيها أنه سينفق مبالغ أقل في الخارج وأكبر داخل #الولايات_المتحدة".

لكن هذه الاقتراحات الرئاسية ليست سوى بداية معركة طويلة مع #الكونغرس صاحب القرار الأخير في القضايا المتعلقة بالميزانية. وهذه الميزانية التي ستكشف تفاصيلها عند الساعة السابعة محلياً اليوم الخميس (11:00 بتوقيت غرينتش) لا تتمتع بأي فرصة ليتبناها الكونغرس بوضعها الحالي.