واشنطن تهدد بالانسحاب من حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون في رسالة وجهها إلى 8 منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وحصلت وكالة #فرانس_برس على نسخة منها، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس #حقوق_الإنسان في الأمم المتحدة ما لم تجر إصلاحات كبيرة داخله.

وانتخبت الولايات المتحدة عضوا لثلاث سنوات تنتهي في 2019 في المجلس الذي يتألف من 47 عضوا ويعد الهيئة الرئيسية في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال تيلرسون في رسالته إن الإدارة الأميركية الجديدة تواصل "تقييم فعالية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" الملتئم حاليا في جنيف.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي "قد لا نتقاسم وجهة النظر نفسها في هذا الشأن نظرا لتشكيلة المجلس". ويضم المجلس #الصين و#كوبا اللتين تواجهان انتقادات من الولايات المتحدة حول وضع حقوق الإنسان.

وتابع "على الرغم من أنه قد يكون المنظمة الوحيدة من نوعها المكرسة لحقوق الإنسان، فإن مجلس حقوق الإنسان يحتاج إلى إصلاح كبير لنواصل مشاركتنا فيه".

ولم يحدد تيلرسون مهلة لإنجاز الإصلاح قبل انسحاب الولايات المتحدة من المجلس.

وأكد تيلرسون في الرسالة المؤرخة في الثامن من آذار/مارس أن الولايات المتحدة ستواصل "رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل".

ووعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل بأن تدافع عنها في الأمم المتحدة، ورفضت تبني مجلس حقوق الإنسان قرارات تنتقد حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتطالب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الولايات المتحدة بأن تكون صوتا مدافعا عن المجلس في العالم.

ولعبت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما دورا أساسيا في نجاح عمل المجلس، مثل إجراء تحقيقات في الفظائع في #سوريا وكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة #ستيفان_دوجاريك إن "الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من مجلس حقوق الإنسان". وأضاف "من الضروري أن يشارك كل بلد في عمل المجلس".

من جهة أخرى، قال تيلرسون إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تمديد مهمة لجنة التحقيق حول سوريا، والتأكد من أن المقررين بشأن كوريا الشمالية وإيران وبورما يواصلون عملهم.

ووجه تيلرسون رسالته إلى منظمات "معهد #جاكوب بلوستاين" و"الحملة من أجل عالم أفضل" و"لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في #كوريا_الشمالية" و"فريدوم هاوس" و"حقوق الإنسان أولا" و"حملة حقوق الإنسان" و"رابطة الأمم المتحدة للولايات المتحدة الأميركية". وكانت مجلة "فورين بوليسي" أول من كشف عنها.

تقرير ضد إسرائيل

وطالبت الولايات المتحدة، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بسحب تقرير أصدرته هيئة تابعة للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بتطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

ونأى غوتيريس بنفسه عن التقرير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، إلا أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قالت إنه يجب إلغاء التقرير برمته. وأكدت أن "الولايات المتحدة غاضبة من التقرير".

وأضافت في بيان أن "الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله".

وكان التقرير خلص إلى أن "الأدلة المتوفرة تشير إلى أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن إسرائيل مذنبة بتطبيق سياسات وممارسات تمثل جريمة فصل عنصري".

وتضم الإسكوا ومقرها في بيروت، 18 بلدا عربيا. وتدرج دولة فلسطين على أنها عضو كامل فيها، وتعمل على تعزيز التعاون والتنمية.