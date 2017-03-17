ترمب يجتمع بميركل اليوم في البيت الأبيض

يستقبل الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في #البيت_الأبيض ، اليوم الجمعة، في اجتماع قد يحدد مستقبل التحالف عبر #الأطلسي وشكل التعاون بين اثنين من أقوى #زعماء_العالم.

وسيبحث الرئيس الأميركي الجديد والزعيمة المخضرمة، التي تحكم أكبر اقتصاد في أوروبا، تمويل حلف شمال الأطلسي والعلاقات مع #روسيا في أول اجتماع بينهما منذ #تنصيب_ترمب في يناير/كانون الثاني. ويعتبر اللقاء ذا أهمية كبرى للطرفين.

ومن المرجح أن تضغط #ميركل على ترمب من أجل الحصول على ضمانات بدعم اتحاد أوروبي قوي والتزام بمكافحة #تغير_المناخ.

بدوره، سيسعى ترمب، الذي انتقد ميركل خلال حملته الانتخابية لسماحها بدخول مئات الآلاف من #اللاجئين إلى #ألمانيا ، للحصول على مساندة #المستشارة_الألمانية لطلبه المتعلق بأن تزيد الدول الأعضاء في #حلف_شمال_الأطلسي الإنفاق على احتياجاتها الدفاعية.

وبناء العلاقات بين الزعيمين بند لن يسلط عليه نفس القدر من الأضواء، ولكنه يظل مسألة مهمة على جدول الأعمال. وكانت ميركل ترتبط بعلاقات وثيقة مع الرئيسين السابقين باراك #أوباما و #جورج_بوش ومن المرجح أن تسعى إلى إقامة علاقة عمل قوية مع ترمب رغم الخلافات السياسية الكبيرة بينهما والقلق في ألمانيا حياله.