بعد "المصافحة".. ماذا قال ترمب عن لقائه بميركل؟

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن ألمانيا مدينة لحلف شمال الأطلسي "بمبالغ طائلة"، وإن على برلين أن تدفع للولايات المتحدة المزيد للدفاع عنها، وذلك غداة لقائه المستشارة #أنغيلا_ميركل.

وكتب ترمب على #تويتر "ألمانيا مدينة بمبالغ طائلة لحلف الأطلسي، ويفترض أن تتسلم الولايات المتحدة مبالغ أكبر من أجل الدفاع القوي والمكلف جدا الذي توفره لألمانيا".

فيما ندد ترمب في تغريدة أخرى بطريقة تعاطي الإعلام مع لقائه بميركل، قائلا "رغم ما سمعتموه من أخبار كاذبة، كان لقائي بالمستشارة الألمانية انغيلا ميركل رائعا".

ولم يظهر الزعيمان خلال لقائهما، الجمعة، اتفاقا على عدد من المسائل العالقة، بينها حلف شمال الأطلسي والنفقات الدفاعية.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٨ مارس، ٢٠١٧

وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقداه الجمعة، طالب #ترمب شركاء الولايات المتحدة في الحلف بدفع "مبالغ طائلة (هم مدينون بها) من أعوام سابقة".

وألح ترمب على ضرورة أن يدفع أعضاء الحلف "حصتهم العادلة في مجال الدفاع".

من ناحيتها، أكدت ميركل أن #ألمانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية للوصول إلى هدف 2% من إجمالي الناتج الداخلي الذي اتفق عليه أعضاء الحلف في السابق.