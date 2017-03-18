إدارة ترمب تطعن في تعليق حظر السفر الجديد

قالت الإدارة الأميركية، مساء الجمعة، في وثيقة إلى محكمة إنها ستطعن على حكم أصدره قاضٍ اتحادي في #ماريلاند علق أجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس #دونالد_ترمب في السادس من مارس/آذار والذي يحظر مؤقتاً دخول اللاجئين والمسافرين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة وذلك في اليوم الذي كان من المقرر أن يدخل فيه حيز التنفيذ.

وقالت #وزارة_العدل_الأميركية إنها ستطعن على الحكم أمام دائرة الاستئناف الجزئية الأميركية الرابعة في ريتشموند في فرجينيا.

وأصدر القاضي ثيودور تشوانج، الخميس، وقفاً عاجلاً لقسم من الأمر التنفيذي لترمب. وترك قرار المحكمة الجزء الخاص بحظر #دخول_اللاجئين إلى #الولايات_المتحدة لمدة أربعة أشهر.



وحكم قاض اتحادي آخر في هاواي بتعليق الأمر التنفيذي بشقيه في حكم أوسع نطاقاً منع أمر ترمب من التنفيذ.

وقال شون سبايسر، المتحدث باسم #البيت_الأبيض في إفادة صحافية، إن الحكومة سوف "تدافع بقوة عن هذا الأمر التنفيذي" وسوف تطعن على "الأحكام المعيبة".

وقال إن الخطة هي الطعن أمام الدائرة الرابعة أولاً ثم السعي لإيضاحات للحكم الصادر في هاواي قبل الطعن عليه في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو.