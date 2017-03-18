قضاة يتوجهون لـ12 مدينة أميركية لتسريع ترحيل المهاجرين

تضع #وزارة_العدل_الأميركية خططا للقيام بانتداب مؤقت لقضاة مختصين بـ #الهجرة من كل أنحاء #الولايات_المتحدة إلى 12 مدينة للتعجيل بـ #ترحيل #المهاجرين_غير_الشرعيين المتهمين بارتكاب جرائم، حسب ما أكده مسؤولان بالإدارة الأميركية.

وقال المسؤولان إن عدد #القضاة الذين سيتم انتدابهم بالإضافة إلى موعد إرسالهم إلى هذه المدن ما زال قيد المراجعة ولكن وزارة #العدل_الأميركية بدأت في اختيار متطوعين لهذه العملية.

والمدن المستهدفة هي #نيويورك و #لوس_أنجلوس و #ميامي و #نيوأوليانز و #سان_فرانسيسكو و #بالتيمور و #بلومنغتون في ولاية #مينيسوتا و #الباسو و #هارلينغن في #تكساس و #امبريال بولاية #كاليفورنيا و #أوماها بولاية #نبراسكا و #فينكس بولاية #أريزونا.

وتم اختيار هذه المدن لأنها المدن التي بها عدد سكان كبير من #المهاجرين غير الشرعيين المتهمين في قضايا جنائية.

وبموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد #ترمب في يناير/كانون الثاني يتم إعطاء أولوية في الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين الذين لهم قضايا جنائية ينظرها القضاء سواء أُدينوا أم لا.

ويعد هذا تخليا عن سياسة الرئيس السابق باراك #أوباما التي كانت لا تعطى أولوية للترحيل إلا للمدانين بارتكاب جرائم خطيرة.

وأدانت جماعات ضغط هذا التحول في السياسة وتقول إنه يستهدف بشكل جائر المهاجرين الذين ربما تتم تبرئتهم في نهاية الأمر ولا يشكلون تهديدا.