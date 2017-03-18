عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

قضاة يتوجهون لـ12 مدينة أميركية لتسريع ترحيل المهاجرين

المصدر: واشنطن - رويترز
مهاجر مكسيكي تم ترحيله من الولايات المتحدة يمشي على ضفة نهر تيخوانا المشترك بين البلدين
رابط مختصر

تضع #وزارة_العدل_الأميركية خططا للقيام بانتداب مؤقت لقضاة مختصين بـ #الهجرة من كل أنحاء #الولايات_المتحدة إلى 12 مدينة للتعجيل بـ #ترحيل #المهاجرين_غير_الشرعيين المتهمين بارتكاب جرائم، حسب ما أكده مسؤولان بالإدارة الأميركية.

وقال المسؤولان إن عدد #القضاة الذين سيتم انتدابهم بالإضافة إلى موعد إرسالهم إلى هذه المدن ما زال قيد المراجعة ولكن وزارة #العدل_الأميركية بدأت في اختيار متطوعين لهذه العملية.

متظاهرون في نيويورك يعترضون على ترحيل المهاجرين متظاهرون في نيويورك يعترضون على ترحيل المهاجرين

والمدن المستهدفة هي #نيويورك و #لوس_أنجلوس و #ميامي و #نيوأوليانز و #سان_فرانسيسكو و #بالتيمور و #بلومنغتون في ولاية #مينيسوتا و #الباسو و #هارلينغن في #تكساس و #امبريال بولاية #كاليفورنيا و #أوماها بولاية #نبراسكا و #فينكس بولاية #أريزونا.

وتم اختيار هذه المدن لأنها المدن التي بها عدد سكان كبير من #المهاجرين غير الشرعيين المتهمين في قضايا جنائية.

مهاجر تم ترحيله من الولايات المتحدة قبل 7 أشهر من أميركا يأخذ حلوة من ابن أخيه عبر فتحات في الحاجز الفاصل بين المكسيك وأميركا مهاجر تم ترحيله من الولايات المتحدة قبل 7 أشهر من أميركا يأخذ حلوة من ابن أخيه عبر فتحات في الحاجز الفاصل بين المكسيك وأميركا

وبموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد #ترمب في يناير/كانون الثاني يتم إعطاء أولوية في الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين الذين لهم قضايا جنائية ينظرها القضاء سواء أُدينوا أم لا.

ويعد هذا تخليا عن سياسة الرئيس السابق باراك #أوباما التي كانت لا تعطى أولوية للترحيل إلا للمدانين بارتكاب جرائم خطيرة.

متظاهرون في نيويورك يعترضون على ترحيل المهاجرين متظاهرون في نيويورك يعترضون على ترحيل المهاجرين

وأدانت جماعات ضغط هذا التحول في السياسة وتقول إنه يستهدف بشكل جائر المهاجرين الذين ربما تتم تبرئتهم في نهاية الأمر ولا يشكلون تهديدا.

مهاجر مكسيكي تم ترحيله من الولايات المتحدة يحمل أغراضه بكيس كبير ويمشي على ضفة نهر تيخوانا المشترك بين البلدين مهاجر مكسيكي تم ترحيله من الولايات المتحدة يحمل أغراضه بكيس كبير ويمشي على ضفة نهر تيخوانا المشترك بين البلدين

كلمات دالّة

#وزارة العدل الأميركية, #الهجرة, #الولايات المتحدة, #ترحيل, #المهاجرين غير الشرعيين, #القضاة, #العدل الأميركية, #نيويورك, #لوس انجليس, #ميامي, #نيوأوليانز, #سان فرانسيسكو, #بالتيمور, #بلومنغتون, #مينيسوتا, #الباسو, #هارلينغن, #تكساس, #امبريال, #كاليفورنيا, #أوماها, #نبراسكا, #فينكس, #أريزونا, #المهاجرين, #ترمب, #أوباما, #أميركا, #الولايات المتحدة, #هجرة, #مهاجر, #المكسيك, #منع سفر, #لوس أنجلوس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر