المتحدث باسم ترمب: الرئيس لم يسمع طلب ميركل مصافحته

نفى المتحدث الرسمي باسم المكتب الأبيض أن يكون #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب رفض عمدا مصافحة المستشارة الألمانية #أنغيلا_ميركل أمام الكاميرات، الجمعة، خلال لقائهما في نيويورك.

وقال #شون_سبايسر للموقع الإلكتروني لمجلة " #دير_شبيغل " الألمانية الأحد "لا أعتقد أنه سمع طلب" المستشارة الألمانية عندما اقترحت على ترمب مصافحته من جديد وسط إلحاح المصورين الصحافيين، بينما كانا جالسين في البيت الأبيض.

واعتبرت وسائل الإعلام الألمانية أن عدم سماع الرئيس الأميركي أو تجاهله اقتراح ميركل يتناسب مع الأجواء العامة للقاء، حيث ظهرت الخلافات بشكل واضح بينهما حول #الهجرة والتجارة و #النفقات_العسكرية في حلف شمال الأطلسي.

ورأت صحيفة " #بيلد " الألمانية الأحد أنه "من غير المرجح" ألا يكون ترمب سمع اقتراح المستشارة الألمانية التي كانت جالسة بالقرب منه، مشيرة إلى أنه لم ينظر إليها ولا مرة واحدة خلال الجلسة.