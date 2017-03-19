تأهب أمني في البيت الأبيض.. سائق يدعي نقل قنبلة

عزز جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الرئيس الأميركي الاجراءات الأمنية في البيت الأبيض في وقت متأخر السبت بعد اعتقال رجل أطلق تهديدات عند حاجز تفتيش، بحسب مسؤول. وكان الرئيس دونالد #ترمب في فلوريدا وقت وقوع الحادث.

وشهدت أروقة #البيت_الأبيض في وقت متأخر من ليل السبت، حالة من التأهب الأمني القصوى، بعد أن اقتربت سيارة من إحدى نقاط التفتيش المحيطة بالبيت الأبيض، وادعى سائقها أنه يحمل #قنبلة ، بحسب ما أفادت مصادر أمنية لقناة "سي أن أن" الأميركية.

إلى ذلك، أعلن جهاز الخدمة السرية أن السلطات الأميركية احتجزت شخصاً، عندما وصلت سيارة مريبة إلى نقطة تفتيش بالبيت الأبيض ليل السبت، لكن دون أن يتحدث عن وجود أي قنبلة أو عبوة ناسفة.

وفي حين لم يتم تأكيد وجود أي قنبلة أو مفخخة في السيارة، إلا أن التأهب الأمني بلغ ذروته، وقد تم توقيف السائق للتحقيق معه. كما تم إقفال بعض الطرقات المحيطة بالمقر الرئاسي، على الرغم من أن الرئيس الأميركي لم يكن متواجداً في المكان.

يذكر أن رجلاً كان اقتحم سور البيت الأبيض في العاشر من مارس، وأعلن الجهاز السري المكلف بحراسة المقر الرئاسي، الجمعة، أن الرجل الذي تمكن من #التسلل إلى #حديقة_البيت_الأبيض في نهاية الأسبوع الماضي، تجوّل في حديقة المقر الرئاسي لأكثر من 16 دقيقة قبل أن يتم اعتقاله.

ووفقاً لهذا الجهاز المكلف #حراسة البيت الأبيض وضمان أمن الشخصيات في #الولايات_المتحدة، فقد دخل الرجل إلى الحديقة قبل منتصف الليل في 10 مارس/آذار الحالي. وكان الرئيس دونالد #ترمب موجودا في البيت الأبيض عند حصول الحادث.

وذكرت شبكة "سي ان ان" أن المتسلل يدعى #جوناثان_تران (26 عاما) ويتحدر من #كاليفورنيا.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، كان الشاب يحمل على ظهره حقيبة تحتوي على قنبلتي غاز مسيل للدموع، وهو يواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حال تمت إدانته.