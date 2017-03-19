ترمب يصف بوتين بـ"الكعكة القاسية"

وصف #الرئيس_الأميركي دونالد #ترمب نظيره الروسي فلاديمير #بوتين بـ TOUGH COOKiE (الكعكة القاسية) أو الصعبة القضم الذي من الصعب أن يكترث بكلام الناس.

وسئل ترمب خلال مقابلة مع قناة #فوكس عن إعطاء وصف مختصر لعدد من #القادة السياسيين ورجال الأعمال.

وعندما سئل عن بوتين، أجاب: "أنا لا أعرفه، ولكن من المؤكد أنه شخص لا يظهر مشاعر قوية ولا يكترث بحديث الناس حوله".

كما علق الرئيس على الاعتداءات المستمرة من قبل #الديمقراطيين على الإدارة الجمهورية الحالية والشكوى من التسريبات الإعلامية، معتبرا أن الرئيس السابق #أوباما شخص لطيف للغاية ولكن فريقه لم يكن كذلك، مضيفا أن هناك عداء وغضبا كبيرين.