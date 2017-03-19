لا دليل على تواطؤ بين مقربين من ترمب وروسيا

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في #مجلس_النواب الأميركي ديفين نيونز الأحد أنه ليس هناك أي "دليل على تواطؤ" بين مقربين من الرئيس دونالد #ترمب و #روسيا لمحاولة التأثير في الانتخابات الأميركية لصالح الملياردير الأميركي.

وأدلى المسؤول بتصريحه لشبكة "فوكس نيوز" عشية جلسة استماع مهمة أمام لجنته لمدير #مكتب_التحقيقات_الفدرالي (اف بي آي) ورئيس وكالة جمع الاستخبارات الإلكترونية في محاولة لإلقاء الضوء على مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وكانت أجهزة #الاستخبارات_الأميركية أعلنت في كانون الثاني/يناير أن هذا التدخل كان هدفه ترجيح كفة ترمب في الانتخابات.