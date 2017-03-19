مسؤول أميركي: اتهام بريطانيا بالتجسس على ترمب.. جنون

وصف نائب #وكالة_الأمن_القومي الأميركية، ادعاءات البيت الأبيض بأن بريطانيا ساعدت في التجسس على الرئيس #دونالد_ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنها "مجرد جنون".

ودفعت الاتهامات التي أثارت غضب المسؤولين البريطانيين بمكتب الاتصالات الحكومية البريطاني، وهو وكالة استخبارية، لإصدار نفي شديد غير معهود، ما أجبر المتحدث باسم #البيت _لأبيض على التراجع عن تصريحاته السابقة بهذا الخصوص.

وعلى الرغم من ذلك فإن ترمب رفض التراجع عن ادعاءاته غير المثبتة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال #ريك_ليدجيت، نائب وكالة الأمن القومي، إن افتراض انحياز الاستخبارات البريطانية إلى جهة ما في العملية السياسية الأميركية "ينطوي على نقص كامل في فهم كيف تجري العلاقة بين وكالات الاستخبارات، ويتجاهل تماما الواقع السياسي، فهل ستوافق الحكومة البريطانية على فعل ذلك؟".

وكان المعلق في قناة "فوكس نيوز"، أندرو نابوليتانو، زعم خلال هذا الأسبوع أن الرئيس السابق #باراك_أوباما قد لجأ إلى وكالة المراقبة "مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية" للتنصت على الخطوط الهاتفية في برج ترمب في #نيويورك حين كان ترمب لا يزال يقيم هناك.

وكرر المتحدث باسم البيت الأبيض، #شون_سبايسر، لاحقا هذه المزاعم، وتشبث بها ترمب حتى بعد نفيها من قبل مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى الأميركيين والبريطانيين.

ووصف ليدجيت هذه الادعاءات بأنها "هراء بكل ما للكلمة من معنى" و "غباء مطلق".

وأعلنت شبكة "فوكس نيوز"، الجمعة، أنها غير قادرة على تأكيد ادعاءات نابوليتانو، وهو ضيف يظهر بشكل منتظم على شاشتها.

وقال ليدجيت الذي سيتقاعد قريبا من منصبه، إن مهمة الاستخبارات الأميركية أن تكون غير مسيسة، وأن "تقول الحقيقة" إلى زعماء الوطن.

ولم يقدم ترمب أي دليل يؤيد مزاعمه الصادمة في بداية هذا الشهر بأن أوباما كان مسؤولا عن مراقبة "هواتفه" في برج ترمب الخريف الماضي.

لكنه قال الأربعاء: "أعتقد أنكم سترون أشياء ممتعة تتصدر المشهد خلال الأسبوعين المقبلين".

ويوم الجمعة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، استمر ترمب في تأكيد مزاعمه ولكن على نحو غير مباشر.