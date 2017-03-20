ترمب: ديكتاتور كوريا الشمالية "سيء للغاية"

انتقد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، الأحد، #الزعيم_الكوري_الشمالي #كيم_جونغ أون، قائلا إنه "يتصرف بشكل سيئ للغاية".

وأدلى ترمب بهذا التصريح للصحافيين لدى مغادرته منتجع مار إيه لاجو الذي يملكه في ولاية فلوريدا، حيث أمضى عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ترمب إن مسؤولي إدارته عقدوا اجتماعات في مطلع الأسبوع بشأن كوريا الشمالية وقضايا أخرى.

وسبق لترمب أن صرح بأن #بيونغ_يانغ لن تمتلك أبدا صاروخا قادرا على الوصول إلى الأراضي الأميركية، وذلك رداً على إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده بلغت "المراحل الأخيرة" قبل اختبار #صاروخ_باليستي عابر للقارات.

وقال ترمب وقتها في تغريدة "إن #كوريا_الشمالية أكدت لتوها أنها في المراحل الأخيرة من تطوير #سلاح_نووي قادر على بلوغ الأراضي الأميركية. هذا لن يحصل".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال في خطاب بمناسبة العام الجديد "نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات"، مؤكدا أن بيونغ يانغ اكتسبت في 2016 "صفة القوة النووية" وباتت بذلك "قوة عسكرية لا يستطيع أقوى الأعداء المساس بها".