مدير "إف بي أي": نحقق في صلات بين فريق ترمب وروسيا

أكد مدير #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي (اف بي آي)، #جيمس_كومي، الاثنين، وجود تحقيق حول محاولات تدخل روسية في الحملة الرئاسية الأميركية عام 2016، وخصوصا حول احتمال حصول "تنسيق" بين أعضاء في فريق #دونالد_ترمب والحكومة الروسية.

وقال كومي خلال #جلسة_استماع أمام #مجلس_النواب الأميركي: "لقد تلقيت إذنا من وزارة العدل للتأكيد على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي إطار مهمتنا لمكافحة التجسس، يحقق في محاولات الحكومة الروسية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

وإلى ذلك، أفاد كومي أن "لا معلومات" لديه عن #تنصت استهدف ترمب.

ونفى مدير وكالة الامن القومي الاميرال مايك روجرز أن تكون واشنطن طلبت من اجهزة الاستخبارات البريطانية التجسس على ترمب كما المح معلق محافظ نقل المتحدث باسم البيت الابيض اقواله الاسبوع الماضي.

وقال روجرز خلال جلسة الاستماع البرلمانية نفسها: "لم ار شيئا من ناحية وكالة الامن القومي الاميركية في هذا الخصوص، ولم يطلب منا احد القيام بمثل هذا النشاط".

واوضح ان مثل هذا الطلب لو حصل كان سيضر بالعلاقات بين واشنطن ولندن.

والاسبوع الماضي اعلنت لندن انه "من السخافة" الاعتقاد بأن الرئيس السابق باراك اوباما يمكن ان يطلب من الاستخبارات البريطانية التجسس على ترمب.

كما نفى رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي بشكل قاطع اليوم الاثنين حدوث عمليات تنصت على برج ترمب في نيويورك، لكنه قال إن من الممكن أن تكون عمليات مراقبة أخرى قد استخدمت ضد الرئيس ترمب.

وذكر النائب الجمهوري ديفين نونيز في بيانه الافتتاحي في جلسة بشأن احتمال تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016: "نعلم أنه لم يحدث تنصت على برج ترمب. لكن يظل من الممكن أن تكون أنشطة مراقبة أخرى قد استخدمت ضد الرئيس ومساعديه".

وأضاف نونيز أن العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين سربوا معلومات يحتمل أن تكون سرية، وأن لجنته تعتزم تحديد هؤلاء الأشخاص وتقديمهم للعدالة.