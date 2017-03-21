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إيفانكا ترمب.. مكتب بالبيت الأبيض رغم أنها بلا منصب!

المصدر: واشنطن – رويترز
إيفانكا ترمب - أرشيفية
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يخصص البيت الأبيض مكتباً لإيفانكا #ترمب ابنة الرئيس الأميركي، في الجناح الغربي لتعزز بذلك دورها الملحوظ في تقديم المشورة لوالدها.

وأكد مسؤول في #البيت_الأبيض أمس الاثنين تقارير أفادت بأن ابنة دونالد ترمب البالغة من العمر 35 عاماً بصدد الحصول على موقعها في الجناح الغربي، علاوة على السماح لها بالاطلاع على معلومات سرية وحصولها على هاتف حكومي.

إيفانكا وزوجها في اليوم العالمي للمرأة إيفانكا وزوجها في اليوم العالمي للمرأة

ومن غير المتوقع أن تتولى #إيفانكا منصباً رسمياً، أو أن تحصل على راتب.

وتنضم إيفانكا إلى زوجها جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس والمتواجد دائماً إلى جانب حماه.

ميركل وإيفانكا خلال زيارة المستشارة الألمانية الأخيرة لواشنطن ميركل وإيفانكا خلال زيارة المستشارة الألمانية الأخيرة لواشنطن

وعند الإعلان عن منصب كوشنر في وقت سابق هذا العام، قال مساعدون إن إيفانكا لن تتولى منصباً في البيت الأبيض، لكنها ستركز على تدبير شؤون إقامة عائلتها في #واشنطن.

ومنذ ذلك الحين، كثيراً ما عملت إيفانكا مستشارة لوالدها من وراء الكواليس. ويوم الجمعة الماضي، جلست إلى جوار المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل خلال زيارتها للبيت الأبيض.

إيفانكا ترمب تتربع على المكتب البيضاوي ومن خلفها ترمب ورئيس الوزراء الكندي إيفانكا ترمب تتربع على المكتب البيضاوي ومن خلفها ترمب ورئيس الوزراء الكندي

وكانت صورة نشرتها ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب في حسابها على "تويتر" سابقاً أثارت الكثير من ردود الأفعال المنتقدة لجلوسها على المكتب الرئاسي في الغرفة البيضاوية بالبيت الأبيض.

وبدت إيفانكا وهي تجلس وخلفها والدها ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو. وعلق المنتقدون على الصورة بأن إيفانكا غير منتخبة ويجب ألا تجلس على هذا الكرسي.

كلمات دالّة

#ترمب, #البيت الأبيض, #إيفانكا, #واشنطن, #ميركل

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