البيت الأبيض ينأى بنفسه عن المدير السابق لحملة ترمب

حاول #البيت_الأبيض الاثنين أن ينأى بنفسه عن #بول_مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب، الذي تتزايد الشكوك حول ارتباطاته بروسيا.

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي قال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية #شون_سبايسر إن مانافوت الذي قاد الحملة الانتخابية لترمب إلى حين تسميته رسميا مرشحاً للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية "أدى دورا محدودا للغاية خلال فترة محدودة للغاية".

وبدأ مانافورت العمل لدى #ترمب في آذار/مارس واستقال من مهمته في آب/أغسطس.

وهذا المخطط الاستراتيجي الجمهوري عمل أيضا في الحملتين الانتخابيتين للرئيسين الجمهوريين الأسبقين رونالد ريغن وجورج بوش الأب، وهناك العديد من المآخذ عليه، من بينها خصوصا تقاضيه أموالا مقابل عمله مستشارا للرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا #فيكتور_يانوكوفيتش.

و #مانافورت هو أحد الأشخاص المحيطين بترمب ممن ترتسم حول علاقتهم بـ #روسيا علامات استفهام كثيرة لا تزال بدون إجابة.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، الاثنين، جيمس كومي، أن مكتبه يجري تحقيقا حول ما إذا كان قد حصل "تنسيق" بين أفراد من فريق الحملة الانتخابية لترمب وبين #الحكومة_الروسية منذ تموز/يوليو 2016.

وردا على تصريح كومي، أكد المتحدث باسم #الرئاسة_الأميركية أن "إجراء تحقيق والعثور على أدلة أمران مختلفان".

ونادرا جدا ما يكشف الـ"اف بي آي" عن تحقيق جار، ولكن مدير الشرطة الفيدرالية اختار ألا يلتزم هذه المرة بقاعدة الصمت، لأنه ارتأى أن الكشف عن هذا التحقيق يصب في إطار "المصلحة العامة".