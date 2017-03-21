تيلرسون يغيب عن الاجتماع الوزاري للناتو في إبريل

أعلن مسؤول في #الإدارة_الأميركية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية، #ريكس_تيلرسون، لن يحضر اجتماعاً للحلف الأطلسي مطلع نيسان/إبريل في #بروكسل، كان سيكون الفرصة الأولى له للقاء نظرائه الأوروبيين في الحلف.

وسيحل محل تيلرسون مساعده المكلف بالشؤون السياسية، توم شانون، في الاجتماع الوزاري المقرر يومي الخامس والسادس من نيسان/إبريل في بروكسل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قد انتقد الحلف مراراً معتبراً أنه "عفا عليه الزمن".

وتابع المسؤول أن تيلرسون "سيشارك في نيسان/إبريل في اجتماع لمجموعة السبع في إيطاليا (يومي 10 و11 منه) وسينطلق بعده إلى #روسيا حيث يجري محادثات. وسيقوم توم شانون بتمثيل #الولايات_المتحدة في اجتماع وزراء خارجية #الحلف_الأطلسي ".

وسيستغل تيلرسون، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة أكسون موبيل، اجتماع #التحالف_الدولي ضد تنظيم #داعش المقرر الأربعاء في واشطن من أجل التعارف مع نظرائه الأوروبيين، وفق المصدر.

وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي "سيلتقي في هذه المناسبة وزراء خارجية دول الأعضاء في الحلف الأطلسي وهي ألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وجمهورية تشيكيا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيسلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنروج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا وتركيا وبريطانيا"، لكنه لم يذكر كرواتيا الدولة الـ27 العضو في الحلف.

ويأتي الاعلان عن تغيب تيرلسون في الوقت الذي يقوم فيه الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبورغ، بزيارة إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش". كما سيلتقي خصوصاً وزير الدفاع جيمس ماتيس "للتباحث في التقدم الذي أحرز في إطار مكافحة #الإرهاب "، مع تيلرسون خلال اجتماع الأربعاء.